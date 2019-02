Russland will sich vom Rest-Internet abkoppeln

Infrastruktur wird bereits angepasst

Dafür werde die russische Infrastruktur bereits angepasst, heißt es in dem Bericht. Bis 2020, so der Plan, soll der gesamte russische Internetverkehr über die lokale Infrastruktur laufen. Damit strebt Russland ein System wie China an, das darauf achtet, dass der Datenverkehr vor allem innerhalb der Landesgrenzen stattfindet und die Kommunikation nach draußen streng reglementiert bleibt.