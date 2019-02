Atemlos durch das Sinfonie-Finale

Lebhaftes Scherzo

Im zweiten Satz hauchte Poschner dem Orchester nochmals neues Leben ein, was in wunderbar organisch phrasierten Passagen resultierte - angemessen schwer und andächtig jedoch stets in Bewegung bleibend. Ohne Umschweife stürzte sich Poschner darauf in das lebhafte Scherzo und das Orchester folgte ihm willig. Im Dreivierteltakt tanzten sich die Streicher und Bläser als vereinter Klangkörper durch die vielen Tempowechsel und Generalpausen - auch im Pizzicato stets präzise. Völlig atemlos hinterließ die Zuhörer dann das Finale, in dem Poschner es verstand, die Dynamik der Streicher zu dosieren, die Spannung mit der Bassgruppe oder der Pauke wie an einem einzigen Faden hängen zu lassen und schließlich den epochalen Bläserchoral für sich selbst sprechen zu lassen.