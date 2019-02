Trump: „IS irgendwann nächste Woche besiegt“

US-Präsident Donald Trump hat sich ganz schön optimistisch geäußert, was den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien angeht. Seine Regierung werde „alles Notwendige tun, um jedes Gramm und jede letzte Person dieses IS-Wahnsinns zu besiegen“, sagte Trump am Mittwoch bei einer internationalen Großkonferenz zum Anti-IS-Kampf in Washington. „Irgendwann nächste Woche“ werde voraussichtlich offiziell verkündet, „dass wir 100 Prozent des Kalifats haben werden“, sagte Trump. Im Zeitraum von August 2014 bis Ende 2018 flog die internationale Anti-IS-Koalition unter der Führung der USA knapp 32.000 Luft- und Artillerieangriffe auf Stellungen des IS im Irak und in Syrien. Eine Forschungsgruppe am Londoner Goldsmiths College hat sämtliche Daten dazu in einer Grafik zusammengetragen und auf Twitter veröffentlicht (siehe Video oben).