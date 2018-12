Paukenschlag: USA starten Komplettabzug aus Syrien

Die derzeit rund 2000 US-Soldaten sollten das Land „so schnell wie möglich“ verlassen, sagte ein Regierungsvertreter. Er betonte, dass es sich um einen „vollständigen Rückzug“ handle. Der Schritt könnte erhebliche Auswirkungen auf die Kräfteverhältnisse in Syrien haben, wo Rivalen der USA wie Russland und der Iran in den vergangenen Jahren erheblich an Einfluss gewonnen haben. Er stellt auch den Fortbestand der kurdischen Milizen infrage, die dort bisher mit Unterstützung der USA gegen den IS kämpfen.