Speed-Herren sind brennheiß auf Gold

Hannes Reichelt ist bei Weltmeisterschaften unser „Mr. Super-G“. Der Salzburger holte 2011 in Garmisch-Partenkirchen Silber, 2015 in Beaver Creek Gold. Es sind Österreichs einzige Herren-Medaillen in dieser Disziplin seit der letzten Åre-WM vor mittlerweile zwölf Jahren! Und auch heute, Mitwoch (12.30 Uhr) spricht viel für den Salzburger. Der mit seinen 38 Jahren mittlerweile der „Opa“ im Team ist.