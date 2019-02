Kriechmayr holt Silber - Paris neuer Weltmeister

„Ein großartiger Tag“

Geschlagen geben musste er sich nur Paris, der seit Jahresende mit dem Doppelsieger in Bormio und dem Triumph in der Abfahrt von Kitzbühel in den Speed-Bewerben überzeugt hat. Der 29-Jährige bejubelte in 1:24,20 Minuten seine zweite Medaille bei Großereignissen nach WM-Silber in der Abfahrt von Schladming 2013. „Ein großartiger Tag. Mir fehlen momentan ein bisschen die Worte“, meinte Paris. Hinter dem Südtiroler freute sich auch Clarey über Platz zwei, womit er mit 38 Jahren und 29 Tagen zum ältesten WM-Medaillengewinner der Geschichte wurde. „Das ist eine wirklich große Überraschung für mich“, sagte der Franzose. „Ich habe gar nicht gewusst, dass ich der älteste Medaillengewinner bin, aber das ist völlig okay für mich.“