Puchner nach WM-Ausbootung gefrustet

Eine Quali ohne Puchner. „Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum ich nicht in Åre bin“, wunderte sich die St. Johannerin, die als bestes Saisonergebnis Rang sechs in der Abfahrt von Gröden vorzuweisen hat. „Bessere Resultate haben die, die jetzt in der Quali fahren werden, auch nicht.“ Was Puchner an ihrer Nichtnominierung aber am meisten enttäuscht ist die fehlende Kommunikation: „Ich hätte gerne eine Erklärung von den Trainern warum ich nicht dabei bin. Die habe ich bislang aber nicht bekommen.“