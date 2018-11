Israels Verteidigungsminister Lieberman tritt ab

Liebermans Partei tritt aus Regierung aus

Wie Lieberman weiter erklärte, trete sein Rücktritt 48 Stunden nach der Ankündigung in Kraft. Seine Partei werde zudem aus der Regierung von Premier Benyamin Netanyahu austreten. Damit hätte Netanyahu nur noch eine knappe Mehrheit im Parlament. Regulär stehen die nächsten Wahlen in einem Jahr an. Der israelische Wähler müsse entscheiden, „was die richtige Linie ist“, so Lieberman. Die Hamas feierte die neue Entwicklung als „Sieg“.