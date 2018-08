Hamas feuert mehr als 150 Raketen auf Israel ab

In Israel hat es an der Grenze zum Gazastreifen bei neuerlicher Gewalt Tote und Verletzte gegeben. Laut der Armee seien am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag mehr als 150 Raketen aus dem Palästinensergebiet in Richtung Israel abgefeuert worden, dabei habe es mehrere Verletzte gegeben. Bei einem darauffolgenden israelischen Luftangriff auf ein Haus im Gazastreifen wurden nach Angaben palästinensischer Behörden eine schwangere Frau und ihre 18 Monate alte Tochter getötet.