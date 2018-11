Nach Angriffen von Hamas: Israel beschießt Gaza

Der Konflikt in Nahost eskaliert erneut. Laut Angaben der israelischen Armee haben militante Palästinenser seit Montag aus dem Gazastreifen rund 400 Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgefeuert. Als Reaktion darauf griff die israelische Armee Dutzende Ziele der radikalislamischen Hamas an. Ein Militärsprecher Israels erklärte am Dienstag, es handle sich um die intensivsten Angriffe seit dem Gaza-Krieg im Jahr 2014.