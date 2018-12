Israel hält an FPÖ-Boykott fest: „Keine Marotte“

Warnung vor iranischen Raketen

Nahshon bekräftigte zudem vor österreichischen Journalisten die Ablehnung des Iran-Atomdeals, der es dem Regime in Teheran ermögliche, wichtige Teile seines Atomprogramms voranzutreiben. Das Wiener Atomabkommen decke nur die Uran-Anreicherung ab, nicht aber die Forschung an Langstreckenraketen und an der Verkleinerung von nuklearen Sprengköpfen. Außerdem könne der Iran die Anreicherung schon in sechs Jahren wieder aufnehmen. „Dann können die Iraner alles zusammenfügen“, warnte Nahshon. Schon jetzt arbeite der Iran an Langstreckenraketen, die eine Reichweite von 4500 Kilometern haben. „Wenn ich in Tirol bei einem gepflegten Bier säße, wäre ich besorgt. Sie haben die Kapazitäten, die schönen Dörfer in Tirol und noch weiter weg zu erreichen“, sagte Nahshon.