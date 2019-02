NBA: Dallas holt Letten als Nowitzki-Nachfolger

Die Dallas Mavericks haben sich auf einen Nachfolger für ihren Altstar Dirk Nowitzki festgelegt. In einem Tauschgeschäft mit den New York Knicks verpflichteten die Texaner am Donnerstag unter anderem den Letten Kristaps Porzingis. Der 23-Jährige ist mit seinen 2,21 m eine Ausnahmeerscheinung und soll mit dem slowenischen Basketball-Jungstar Luka Doncic ein schlagkräftiges europäisches Duo bilden.