Betrunkene attackierte Lebensgefährten mit Messer

Nächste Gewalttat in der Steiermark: Zum zweiten Mal binnen fünf Tagen ging eine Frau mit einem Messer auf einen Mann los. Dass am Donnerstag in Bad Gleichenberg nicht mehr als eine Stichverletzung die Folge war, war reines Glück. Auslöser waren ein Beziehungsstreit und eine schwere Alkoholisierung.