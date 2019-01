Caritas startet Hilfsoffensive für Kinder in Not

Vor Ort kämpft die Caritas seit 20 Jahren mit ihren Projekten gegen Hunger, Armut und für Gesundheit und Bildung. Konkret werden in afrikanischen Bildungseinrichtungen Kinder mit Mahlzeiten versorgt, bei einem Gartenprojekt lernen 180 Frauen, wie sie ihre Kleinen ernähren können. In Flüchtlingslagern werden 20.000 Hilfesuchende versorgt. Mit dem Bau von Schulen und Kindergärten will man den Jüngsten eine Perspektive geben.