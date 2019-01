Brunnenbauern drohen nach Julens Tod 4 Jahre Haft

Verschluss des Bohrlochs ist für Geologen nicht nachvollziehbar

Ein weiteres Rätsel stellt die Tatsache dar, dass Julen nach seinem Sturz in den Schacht mit Erdreich bedeckt war - so konnten die Retter nicht durch das Bohrloch zu dem Buben vordringen und mussten parallel einen Bergungsschacht graben. Das Material, dass das Bohrloch verschloss, war so fest, dass es die Helfer nicht von oben absaugen konnten. Dass sich der Sand und das Gestein in so kurzer Zeit derart verdichten konnten, löst bei vielen Geologen Verwunderung aus.