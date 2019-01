Geschmeidig wie ein Leopard

In nur acht Wochen optimieren Kinder mit diesen Übungen, den sogenannten „Gesunden Fünf“, ihre Bewegungsmuster, um Haltungsschäden vorzubeugen. Mit dem „Tatzentraining“ und zugehörigem Material wie Kissen, Ball und Rolle, entwickelt von Physiotherapeut und Osteopath Alexander Neier, lernen die Sprösslinge wichtige Grundübungen für den Alltag und im Sport. „Gymnastik und Spiele machen damit mehr Spaß, und die richtige Ausführung wird unterstützt“, so der Experte, der selbst zwei Kinder hat. „Mit der Tatzenrolle und dem Ball können die Kleinen Muskelverspannungen gut selber lösen, bessere Erfolge erreicht man allerdings im Team, also mit den Eltern, Pädagogen oder Lehrern.“