„Resident Evil 2“: Das Remake am Prüfstand

Ziemlich genau 21 Jahre nach dem Original bringt Capcom am Freitag eine umfangreiche Neuinterpretation des Horror-Klassikers „Resident Evil 2“ in den Handel. Die unter Fans als einer der besten Serienteile populäre zweite Episode wurde komplett überarbeitet, erstrahlt in neuer Optik und bietet eine Menge neue Inhalte. Wie gut das Remake wirklich geworden ist, hat krone.at getestet.