Schmerz als Lustkiller

Verschiedene Ursachen kommen in Frage

Stress, Missempfindungen im Intimbereich oder die Tage kurz vor der Menstruation - dies alles kann schnell dazu führen, dass die ansonsten „schönste Nebensache der Welt“ plötzlich unangenehm ist und wehtut. Organische Faktoren wie Infekte durch Pilze oder Bakterien, Entzündungen oder Verletzungen im Genitalbereich, Harnröhren- bzw. Blasenentzündungen, nachlassende Feuchtigkeitsproduktion der Scheidenschleimhaut, etwa als Folge eines sinkenden Östrogenspiegels, führen ebenso wie psychische Ursachen dazu, dass die Lust schnell zur Pein wird. „Beim genaueren Nachfragen gaben je ein Drittel der Frauen an, dass Sie eigentlich keine Lust auf Sex hätten oder aber, dass ihr Körper einfach nicht genug erregt sei, um im Genitalbereich feucht zu werden“, so Dr. Bragagna. Bleibt die Scheide zu trocken, wird durch die Bewegungen des Penis die sensible Schleimhaut wundgerieben. Dies bietet Keimen leicht die Möglichkeit, dort Entzündungen hervorzurufen. „Viele Frauen geben aber genau dann, wenn ihr Körper Zeit bräuchte, um sich zu erholen, dem Drängen des Mannes nach Sexualität nach. Dieser Geschlechtsverkehr erzeugt jedoch noch mehr Schmerzen“, gibt Dr. Bragagna zu bedenken.