Der mysteriöse Fluch auf dem Alexander-Clan

Die Akte Peter Alexander

Peter Alexanders Ehefrau Hilde starb am 30. März 2003. Nach ihrem Tod lebte Alexander zurückgezogen im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling - die Villa wurde am 18. Juni 2018 abgerissen. Am 8. März 2009 starb Alexanders Tochter Susanne auf der thailändische Insel Ko Samui bei einem Autounfall. Einen Tag vor Alexanders Tod wurde in seinem Namen Klage gegen einen Verlag eingebracht. Gegenstand: die Verletzung seines Persönlichkeitsrechts durch Berichte über seine Trauer um die verstorbene Tochter und über seinen Gesundheitszustand. Im März 2011 wurde die Klage den Beklagten zugestellt. Sohn Michael führte den Prozess fort, verlor ihn aber in allen Instanzen. Am 12. Februar 2011 verstarb Alexander - die Todesursache blieb geheim. Am 19. Februar wurde er auf dem Wiener Zentralfriedhof aufgebahrt.