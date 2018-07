Peter-Alexander-Villa in Wien-Döbling zerstört!

Am 18. Juni hatten dort laut Baupolizei die Abrissarbeiten begonnen - davon wusste nicht einmal Alexanders Sohn Michael Neumayer etwas. Er wurde erst von der langjährigen Haushälterin der Schauspiel-Legende informiert. Eva Kresic (71) war gerade auf dem Heimweg von ihrer Kur nach einer Hüft-Operation, als sie mit der bitteren Realität konfrontiert wurde. „Ich war fassungslos, dachte, ich träume. Das Haus war weg, nichts von alledem, was Peter Alexander so geliebt hat, ist geblieben. Ich kann nur noch weinen …!“