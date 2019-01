Ab in die Sonne: Top-Fernreisen im Winter!

Malaysia - Pangkor Laut Resort

Die Legende unter allen Resorts in Asien – seit Anbeginn Inbegriff von Schönheit und Abgeschiedenheit in einem Naturparadies. Völlig allein direkt in einer Bucht liegt das zauberhafte Resort auf der Privatinsel Pangkor Laut – umgeben von ursprünglichem Regenwald, zwei Millionen Jahre alt, und umspült von smaragdgrünem Meer. Von den 120 Hektar der Insel ist nur ein Bruchteil bebaut. Insgesamt gibt es 148 Villen und Suiten. Sie alle fügen sich nahtlos in die Natur und verwöhnen mit Komfort, Wärme und zeitloser Eleganz. Pangkor Laut findet sich fünf Kilometer vor der Westküste Malaysias in der Meeresenge von Malacca. Kontinuierlich seit Eröffnung wird das Resort zu den besten der Welt gekürt. Und ist bis heute Vorbild für viele preisgekrönte Resorts weltweit.