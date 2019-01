Pilz bleibt dabei: „Kickl Gefahr für Sicherheit“

Eine Nebenfront zur BVT-Affäre ist am Montag am Handelsgericht Wien erstmals behandelt worden: Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) traf auf den Nationalratsabgeordneten Peter Pilz. Dessen Partei Jetzt (vormals Liste Pilz) war auf Unterlassung und Widerruf geklagt worden, da man Kickl in einer Aussendung vorgeworfen hatte, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu sein. Zum Prozessauftakt blieb Pilz bei seiner Aussage. Nach den bisherigen Erkenntnissen aus dem BVT-Untersuchungsausschuss würde er es sogar noch „dramatischer“ formulieren, nämlich „eine der größten Gefahren“. Am 1. April wird weiterverhandelt.