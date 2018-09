Innenminister reicht’s: Klage gegen Peter Pilz

OLG-Entscheid: Hausdurchsuchung im BVT war nicht rechtmäßig

Am Dienstag gab es in der Affäre rund ums BVT einen Knalleffekt: Wie das Oberlandesgericht Wien entschied, war die wochenlang in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium vorbereitete Hausdurchsuchung am 28. Februar im BVT nicht rechtmäßig. Mindestens drei dortige Mitarbeiter stehen in Verdacht, Daten missbräuchlich verwendet und sogenanntes Zundgeld, also Zahlungen für Informanten, in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Bereits davor als unrechtmäßig erkannt und deshalb aufgehoben wurden vom Bundesverwaltungsgericht die von Kickl verfügten drei Suspendierungen rund um die BVT-Ermittlungen - allen voran von Leiter Peter Gridling. Dieser ist mittlerweile damit beauftragt, das BVT zu reformieren.