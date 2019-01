Busfahrerin rettet Kind, das auf Straße umherirrt

Diesen Tag wird Busfahrerin Irene Ivic nicht so schnell vergessen. Während einer Fahrt in der Stadt Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin entdeckte sie ein Kleinkind am Straßenrand, dass nur mit einem Strampler bekleidet war und völlig allein durch die Gegend irrte. Sie überlegte nicht lange, folgte ihrem ersten Instinkt und nahm das Kind mit. Mehrere Überwachungskameras nahmen die Heldentat auf.