Großbritannien verschärft Regeln für Drohnen

Überdies werden die Befugnisse der Polizei ausgeweitet. Sicherheitskräfte können Drohnen-Nutzer künftig mit Geldstrafen in Höhe von bis zu 100 Pfund (112 Euro) belegen, etwa wenn sie ihr Fluggerät auf Anordnung nicht landen oder die Betriebslizenz nicht vorzeigen. Das Innenministern will nach eigenen Angaben auch den Einsatz von Anti-Drohnen-Technologien an Flughäfen und Gefängnissen testen.