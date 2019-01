Wie oft hat die okkulte Gruppe wirklich getötet?

Eine Betrugssumme von über einer Million Euro, mehrere Brandstiftungen und der mögliche Mord an einer Pensionistin - so fiel die Bilanz der Kripo vor eineinhalb Monaten nach der Verhaftung einer okkulten Frauengruppe in Villach aus. Nun liegen noch mehr Ermittlungsergebnisse zu dem brisanten Fall vor.