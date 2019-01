Streit in Wohnung: Hunde gehen auf Polizisten los

Wegen eines lautstark ausgetragenen Streits in einer Wohnung in Wien-Hernals ist am Sonntagabend die Polizei gerufen worden. Nachbarn wollten Hilferufe gehört haben. Beim Einsatz bekamen es die Beamten mit zwei „offensichtlich mit der Situation überforderten“ Hunden zu tun, wie die Polizei berichtete. Als die Tiere versuchten, einem Uniformierten ins Bein zu beißen, setzte er Pfefferspray ein.