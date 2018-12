Hörschinger beförderten heuer 23.000 Passagiere

Formel 1-Engagement verlängert

Bereits fix: Nach dem Einstieg in die Formel 1, wo die Oberösterreicher seit Sommer Logistikpartner des Sauber-Rennstalls sind, bleibt GlobeAir auch 2019 und 2020 in der Königsklasse an Bord. Fahrer und Ersatzteile werden hier geflogen, auch Kimi Räikkönen kommt damit ab nächstem Jahr in den Flugkomfort der GlobeAir.