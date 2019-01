Sicherheit im Dunkeln: Reflektoren, LEDs & Co.

Es gibt sie, diese Tage an denen der Himmel seine Schleusen öffnet und einfach nicht mehr schließen will. Wolken und Nieselregen sind einerseits unangenehm, wenn man raus muss, andererseits ist das Fehlen von ausreichendem Sonnenlicht auch ein Sicherheitsrisiko. Geht man noch dazu gerne in gedeckten Farben oder gar Schwarz, wird man für andere Verkehrsteilnehmer beinahe unsichtbar. Am schwerwiegendsten ist dieser Effekt im Dunkeln - auf einer einsamen Landstraße ohne Beleuchtung, aber auch in der Stadt. Mit welchen Tools Sie sich trotz wenig Licht Sichtbarkeit verschaffen können, erfahren Sie hier.