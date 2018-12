„Deal!“: EU einig über Verbot von Einwegplastik

„Der Kampf gegen die Plastikplage ist eine der größten Aufgaben, die wir derzeit haben“, so Köstinger in einer Aussendung. Österreich hatte daher vor wenigen Wochen - als drittes EU-Land - ein Verbot von Kunststofftragetaschen ab 2020 angekündigt. Die nun erzielte Einigung auf EU-Ebene war seit Monaten verhandelt worden und wurde Mittwochfrüh positiv abgeschlossen. Bereits Ende Oktober hatten das EU-Parlament in Straßburg sowie die EU-Staaten in Brüssel ein Verkaufsverbot für Einwegkunststoffartikel beschlossen.