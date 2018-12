Das große Leid vieler Weihnachtsgänse

Käfighaltung ist in Österreich zu Recht verboten. Die Frage ist: Wollen die Österreicher wirklich importierte Tiere essen, die so gehalten wurden?“ Im Jahr 2017 wurden laut dem Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus insgesamt 1456 Tonnen geschlachtete unzerteilte Gänse (frisch und gefroren) importiert. Davon wurden 1406,1 Tonnen aus Ungarn eingeführt, 45,3 Tonnen aus Deutschland, 2,7 Tonnen aus Dänemark, 1,8 Tonnen aus Polen und 0,1 Tonnen aus Frankreich. Wie sieht Käfighaltung tatsächlich aus, und was sind die Folgen für das Tier? Martina Pluda: „Käfige sind normalerweise extrem klein, haben einen Gitterfußboden und bieten keine Liegestellen. Mit Ausnahme eines Wassertrogs sind sie meistens vollständig leer. Die Vögel entwickeln Haltungs- und Ganganomalien, verletzen sich an den Flügeln und bekommen wunde Stellen an den Füßen. Die Zwangsfütterung kann zu Entzündungen und weiteren Verletzungen der Speiseröhre führen – abgesehen davon, dass die Leber der armen Tiere auf das Zehnfache ihrer normalen Größe anschwillt, was natürlich gesundheitlicher Wahnsinn und äußerst qualvoll ist.“