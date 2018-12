Junge Migranten: „Neue Art von Gewalt entsteht!“

Wie soll der Staat mit straffälligen Migranten umgehen? Der Mord an einem erst 16-jährigen Mädchen in Steyr und die Festnahme des 17-jährigen Afghanen haben erneut eine hitzige Debatte hervorgerufen. Im krone.at-Studio stellte sich der niederösterreichische FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl, der Ende November mit einem teilweise umzäunten Asylquartier in Drasenhofen für „auffällige“ unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in die Kritik geriet, den Fragen von Moderatorin Katia Wagner. Waldhäusl sorgte einmal mehr mit einem umstrittenen Sager für Aufregung, indem er sagte, dass man bei jenen Asylwerbern, die nicht integrationswillig seien, eine „Sonderbehandlung“ anstreben müsse. Prompt erntete er dafür scharfe Kritik in den sozialen Netzwerken. Außerdem dabei waren im Studio: Niederösterreichs SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl, Maria Stern, Parteichefin von Jetzt (vormals Liste Pilz), und Politikexperte Thomas Hofer. Oben finden Sie die Highlights der Sendung, die gesamte Talkshow sehen Sie hier.