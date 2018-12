Integrieren oder isolieren?

Wie sollen wir mit jungen Migranten umgehen? Der Mord an einem erst 16-jährigen Mädchen in Steyr und die Festnahme eines 17-jährigen Afghanen haben kürzlich erneut eine hitzige Debatte ausgelöst. Im krone.at-Studio stellte sich am Mittwoch der niederösterreichische FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl, der vor wenigen Wochen mit einem teilweise umzäunten Asylquartier in Drasenhofen für „auffällige“ unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in die Kritik geriet, den Fragen von Moderatorin Katia Wagner. Außerdem waren im Studio dabei: Niederösterreichs SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl sowie Maria Stern, die Parteichefin der Fraktion Jetzt, vormals Liste Pilz. Oben sehen Sie die gesamte Sendung, die Highlights finden Sie hier.