Mädchenmord: Täter drohen maximal 15 Jahre Haft

„Es ging eine Vielzahl an Hinweisen auf den Verdächtigen ein. Viele aus Niederösterreich und Wien“, sagte Gottfried Mitterlehner, Leiter des Landeskriminalamts Oberösterreich. Die letzte Handypeilung des 17-Jährigen, der - wie berichtet - in Steyr seine Freundin Michelle F. (16) mit einem Stich in Rücken und Lunge getötet haben soll (die Unschuldsvermutung gilt), führte die Ermittler nach Wien.