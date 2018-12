Heuer bereits 42 Bluttaten an Frauen!

Nach einem Mord in Mafia-Manier sieht jener an einer jungen Salzburgerin aus, die im Oktober vor ihrer Wohnung in Zell am See mit mehreren Schüssen in den Oberkörper regelrecht hingerichtet wurde. Eine heiße Spur führt die Ermittler ins Drogenmilieu. Das Opfer sollte in einem Prozess aussagen.