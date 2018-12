Aufregung um Asyl-Quartier in Drasenhofen

Das Asyl-Quartier für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an der österreichisch-tschechischen Grenze nahe Mistelbach in Drasenhofen sorgt für Aufregung. „Menschenunwürdig“, hieß es etwa seitens der SPÖ Niederösterreich. krone.at war vor Ort und machte sich ein Bild von dem umstrittenen Heim. Bewohner dürfen nur mit Security das Quartier verlassen. Die Sicherheitsmitarbeiter sorgen dafür, dass keine Besucher reindürfen, keine Bewohner rauskommen. Der Eingang ist eingezäunt - dahinter ein Feld mit Blick in die Ferne. Am Nachmittag reagierte die niederösterreichische Landesregierung: Die untergebrachten Jugendlichen werden vorübergehend in andere Quartiere verlegt.