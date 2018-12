Brasilien steigt aus Migrationspakt aus

150 Länder unterzeichneten Migrationspakt

Am Montag hatten mehr als 150 Länder auf einer Konferenz im marokkanischen Marrakesch den von Kritikern heftig angefeindeten UN-Pakt zur Migration angenommen. Der Pakt umfasst eine Reihe von Leitlinien und Maßnahmen, deren Umsetzung rechtlich nicht bindend ist. Im Kern geht es um eine bessere Zusammenarbeit in der Migrationspolitik weltweit und um Standards im Umgang mit Flüchtlingen. Am 19. Dezember stimmt die UN-Generalversammlung in New York abschließend über das Dokument ab.