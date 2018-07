Ungarn zieht sich aus UN-Migrationspakt zurück

Nächster Paukenschlag in der Asylpolitik: Ungarn zieht sich aus dem erst vor wenigen Tagen beschlossenen globalen Migrationspakt der UNO zurück. „Für uns gilt die Sicherheit Ungarns und seiner Bürger als erstrangige Frage“, sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Mittwoch. Die Regierung sehe Migration als „schlecht und schädlich“ an.