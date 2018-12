Hirscher zum 60er: „Völlig narrisch und verrückt“

Hirscher nahm sich in Val d‘Isere kurz Zeit, über seine Karriere nachzudenken. 2009 gewann er in Hochsavoyen sein erstes Rennen. „Nie wirklich krank, nie verletzt, nie ausgefallen. Ich habe jedes Rennen fahren können, das ich wollte. Das ist, glaube ich, schon richtig viel Grund zum Danke sagen.“ Die Vorhersage einer Weltcupsieg-Anzahl in dieser Höhe hätte er zum Beginn seiner Karriere als „völlig narrisch und verrückt“ abgetan. „Das wäre ein Wahnsinn, wenn man von so etwas ausgehen könnte.“