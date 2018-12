Meilenstein! Hirscher holt sich 60. Weltcupsieg

Hirscher einziger ÖSV-Läufer in Top Ten

Kein weiterer Österreicher schaffte es in die Top Ten. Manuel Feller fiel im Finale vom siebenten auf den elften Platz zurück. „Den Hang fehlerfrei zu bewältigen, ist nicht einfach. Aber die Besten zeigen, dass es annähernd geht. Das war nicht mein bestes Skifahren.“ Der Tiroler haderte auch noch mit dem Ausscheiden beim vierten Tor in Beaver Creek. Auch in Val d‘Isere wäre ihm das vierte Tor fast zum Verhängnis geworden. Der Start in die Riesentorlauf-Saison sei nicht so verlaufen wie gewünscht, meinte er.