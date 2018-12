Tränengas: Keine Gnade für „Gelbwesten“ in Paris

Die Nerven in Frankreich liegen blank: Mit Tränengas und Schlagstöcken gehen die Polizisten in Paris am vierten Protestsamstag in Folge gegen die „Gelbwesten“ vor. 89.000 Sicherheitskräfte sind landesweit im Einsatz, allein 8000 in Paris. Landesweit kam es bereits zu 1000 Festnahmen. Bürgerkriegsähnliche Szenen wie am vergangenen Samstag sollen um jeden Preis verhindert werden. Die Furcht vor einer erneuten Eskalation ist berechtigt: Einzelne Aktivisten riefen sogar zur Einnahme des Elysee-Palastes, des Amtssitzes von Präsident Emmanuel Macron, auf.