Breitet sich die „gelbe Wut“ auf ganz Europa aus?

Frankreich sieht gelb. Seit Mitte November halten Massendemonstrationen und Straßenblockaden das Land in Atem. Am Wochenende ist es im Zuge der Proteste der „Gelben Westen“ in der Hauptstadt Paris zu den schwersten Krawallen seit Jahrzehnten gekommen. Trotz der Gewalt hält eine große Mehrheit der Franzosen die Proteste nach wie vor für legitim. Am Wochenende haben sich sowohl Polizisten als auch Feuerwehrmänner mit den Demonstranten solidarisiert. Der Protest entwickelt sich zum „Exportschlager“: Straßenblockaden und Aufmärsche gab es bereits in Belgien, den Niederlanden, Italien und auch Deutschland. Die armen Bevölkerungsschichten haben in vielen EU-Staaten mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, die „gelbe Wut“ könnte sich also weiter ausbreiten, wenn die Regierungen nicht rechtzeitig reagieren.