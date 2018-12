Kramp-Karrenbauer: Neue starke Frau in Deutschland

Die Spitze an der CDU bleibt weiblich: Annegret Kramp-Karrenbauer ist am Freitag zur neuen Parteivorsitzenden gewählt worden. Die CDU-Generalsekretärin und enge Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel setzte sich in der Stichwahl gegen ihren Herausforderer Friedrich Merz mit 51,75 Prozent durch. In ihrer Bewerbungsrede rief die frühere saarländische Ministerpräsidentin ihre Partei zu mehr Mut und Selbstbewusstsein auf. Die CDU müsse den Mut haben, „nicht den Schwarzmalern hinterherzulaufen“, sagte die 56-Jährige. Vor der Wahl gab Merkel mit einer emotionalen Rede ihren Parteivorsitz nach 18 Jahren ab.