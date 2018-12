Messerstich in Hals: Verdächtiger (21) in Haft

Es war etwa 12.30 Uhr am 27. November, als die Polizei in den Bezirk Neubau gerufen wurde. Am Urban-Loritz-Platz waren zwei Männer in einen Streit geraten, der blutig eskalierte. Einer der beiden zückte ein Messer und rammte es dem 45-Jährigen mehrfach in Oberkörper und Hals. Dann nahm der Messer-Mann Reißaus. Eine polizeiliche Sofortfahndung verlief negativ.