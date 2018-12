Wels erstmals im Champions-League-Viertelfinale!

Das Team des Tischtennis-Meisters SPG Walter Wels hat erstmals das Viertelfinale der Tischtennis-Champions-League erreicht. Trotz dreier Niederlagen in den ersten drei Runden zogen die Oberösterreicher noch unter die besten acht Teams ein. Fixiert wurde der Erfolg im 30. Bestandsjahr des Clubs am Donnerstag durch ein 3:2 gegen Stella Sport La Romagne (FRA), den dritten Sieg in Folge.