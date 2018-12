Terrorbande Taliban will diesen Buben zerstückeln

Bis zu seiner Flucht hat der Bub in der Provinz Ghazni im Südosten Afghanistans gelebt. Als die Taliban im November eine Offensive in der Region starteten, flüchtete der kleine Murtaza mit seiner Familie in die Hauptstadt Kabul, wo man sich gemeinsam mit einer anderen Familie eine kleine Unterkunft teilt. Mit Murtazas Familie waren Tausende weitere Personen vor den Angriffen der Taliban geflohen. Augenzeugenberichten zufolge wurden Hunderte Menschen dabei getötet. Bei allen Opfern handelt es sich um Angehörige der ethnischen Gruppe der Hazara.