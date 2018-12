Admiral bietet sich für Gefangenenaustausch an

Mutter eines Gefangenen appelliert an Merkel

Unterdessen kündigten die Mütter der gefangenen ukrainischen Seeleute an, sich direkt an die deutsche Kanzlerin Angela Merkel um Unterstützung wenden zu wollen. „Die deutsche Kanzlerin ist sehr geschätzt in der Ukraine und wir wissen, dass sie Einfluss auf Putin hat“, wurde eine der Mütter von der deutschen „Bild“-Zeitung zitiert. „Wir hoffen, dass sie sich für unsere Söhne einsetzen wird und dass sie endlich zurück in die Heimat dürfen. Deshalb werden wir einen Brief an sie schreiben.“