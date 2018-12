Nächster Schritt in der Bio-Wende

Was mit der Energiewende im Burgenland gelungen ist, will Landesrat Doskozil auch in Sachen Bio erreichen. Neu im Team ist Franz Stefan Hautzinger. Der ehemalige Bauernkammer-Präsident soll als Entsandter der Landesregierung im Vorstand der Genussakademie Burgenland die Pläne des SP-Chefs vorantreiben.