Philipp (16) starb 20 Tage nach Unfall im Spital

Berührende Abschiedsworte

Familie und Freunde des toten Teenagers haben an der Unfallstelle auf einem Tischchen am Straßenrand Kerzen und Fotos aufgestellt. Am Asphalt ist mit oranger Farbe markiert, wo das Moped lag. Auf einem Foto mit Freunden steht: „And every road you take, will always lead you home. We miss you.“ Und auf einer Kerze „See you again“.