Energie AG stützt das Nulldefizit 2019 des Landes

Warum der Vorstandtrotz sinkenden Umsatzes und schrumpfender Erträge den Eigentümern erstmals eine Sonderdividende anbietet, ist die erste spannende Frage: Setzt sich der Trend aus der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2017/18 fort (minus 10,8 Prozent beim Energieumsatz, minus 21,7 Prozent beim operativen Ergebnis), was wegen der Mitte April einsetzenden Wasserknappheit für die Laufkraftwerke anzunehmen ist, muss die Energie AG ausgerechnet in einer Abschwungphase mehr Geld an Landesfinanzreferent LH Thomas Stelzer abliefern.